Перечень поставщиков рыбы в Китай пополнился двумя судами

Право на экспорт рыбной продукции в Китайскую Народную Республику получили еще два российских судна. Они внесены в систему CIFER.

Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

По информации НЦБРСП, сейчас в обновленном список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР 911 объектов.

С данными можно ознакомиться на официальных сайтах китайского компетентного органа и НЦБРСП.

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