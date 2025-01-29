Рыбинспекторы выручили из беды оленей

В Тверской области инспекторы рыбоохраны помогли двум застрявшим на льду оленям. Спасательная операция прошла на реке Волнушка в акватории Угличского водохранилища.

Инспекторы Алексей Крюков и Владимир Коровкин заметили животных во время рыбоохранного рейда 21 января.

«Оказавшись в ловушке, олени не могли передвигаться, их копыта проскальзывали на льду и разъезжались в разные стороны», — рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства.

С помощью страховочной веревки рыбинспекторы докатили животных до берега и помогли им выбраться в лес. Спасательная операция завершилась успешно.

В ходе этого же рейда инспекторы изъяли четыре сети общей протяженностью более 200 м, установленные для нелегальной рыбалки.

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