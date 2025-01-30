Португалия хочет пополнять рыбацкие экипажи иностранцами

Правительство Португалии предложило парламенту изменить требования к экипажам рыболовецких судов — разрешить увеличить количество иностранцев. Эта инициатива объясняется нехваткой португальцев, желающих работать на промысле.

На пленарной сессии парламента министр сельского хозяйства и рыболовства Португалии Жозе Мануэль Фернандес заявил, что «рыболовство является стратегически важным сектором», однако в нем работает недостаточно людей, чтобы безопасно управлять всеми судами.

По словам министра, если в действующие правила не будут внесены изменения, то от 10% до 15% промыслового флота не выйдет в море уже в текущем году. Это может привести к потере от 35 млн до 40 млн евро доходов. Жозе Мануэль Фернандес добавил, что инициатива «отвечает требованиям отраслевых ассоциаций», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на португальское СМИ.

Согласно действующим в стране правилам, как минимум 60% экипажа судна должны составлять португальцы, граждане ЕС или стран, входящих в Еврозону, либо происходить из португалоговорящих стран.

Поправки, предложенные правительством, сохраняют этот лимит, однако расширяют количество стран происхождения рыбаков. С этими государствами Португалия заключит специальные соглашения.

Во время дебатов в парламенте депутат от правой партии Chega (по-португальски — «Хватит») Нуно Симойнш де Мело раскритиковал подход правительства. В качестве альтернативы он призвал ввести дополнительные стимулы для найма португальцев.

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