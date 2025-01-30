Перечень анадромных видов рыб собираются обновить

Минсельхоз представил проект нового перечня анадромных видов рыб, вылов которых регулируется особым образом. Предполагаются изменения по различным рыбохозяйственным бассейнам.

Проект приказа об обновленном перечне анадромных видов рыб, добыча которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1 федерального закона о рыболовстве, размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из списка предполагается исключить тайменя и малоротую японскую корюшку на Дальневосточном бассейне, кутума и белорыбицу в Волжско-Каспийском бассейне, атлантического лосося (семгу) на Западном бассейне.

В сопроводительных материалах к проекту разработчики рассказали о причинах для выведения по каждому объекту. Так, по кутуму говорится, что добычей этой рыбы в прошлом году занимался только один пользователь и вводить специальное регулирование для одного рыболовного участка избыточно.

Напомним, что по закону о рыболовстве добыча анадромных видов рыб во внутренних водах и территориальном море РФ регламентирована особым образом. Вылов регулируют региональные комиссии по анадромным.

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