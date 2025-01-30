В Заполярье приготовили озерный участок под садки

В Мурманской области на аукцион выставили озерный участок для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 25 февраля.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 54,3 га расположен на озере Портлубол в Кольском районе.

Стартовая цена лота — 434 тыс. рублей. Торги предполагается провести 11 марта в Мурманске. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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