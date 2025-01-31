Предприятиям вновь предлагают поучаствовать в программе инвестквот

Росрыболовство запланировало еще две заявочные кампании по распределению инвестиционных квот — как по первому, так и по второму этапу. Прием документов откроется 1 марта.

Федеральное агентство по рыболовству в новом году продолжает прием заявок от желающих принять участие в программе инвестиционных квот. Напомним, что предприятия, обратившиеся к этому механизму, должны реализовать проект по строительству новых мощностей в России, после реализации инвестпроектов они получают объемы для освоения. В 2016 г. в законодательстве были предусмотрены квоты добычи на инвестиционные цели (первый этап), в 2022 г. — квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 (второй этап).

Как сообщает корреспондент Fishnews, с 1 марта стартуют две заявочные кампании. В рамках 13-й заявочной кампании по первому этапу бизнесу предлагается заявиться на участие в программе с возможностью получения квот разнорыбицы в Дальневосточном бассейне: со строительством объектов инвестиций Г-1, Г-2; Д-1, Д-2, Ж-1, Ж-2 (требования к объектам инвестиций определены постановлением правительства от 7 августа 2023 г. № 1287), а также квот трески и пикши на Северном бассейне: со строительством объектов инвестиций З, И, К, Л. Все эти объекты для вложений — промысловые суда.

В рамках 3-й заявочной кампании второго этапа предложены объемы на Дальнем Востоке. Это доли квот минтая и сельди — с постройкой объектов инвестиций А, Б, В-2, В-1, ТР, КМ (промысловые суда, транспортный флот и комплекс, включающий суда и береговой завод). Также планируется распределить квоты добычи разнорыбицы под строительство объектов Г-1, Г-2, Г-3, Д-1, Д-2, Д-3, Е-1, Е-2, Е-3, Ж-1, Ж-2, Ж-3 (это промысловые суда и береговые заводы) и квоты трески и палтусов с созданием объекта инвестиций Ф (промысловое судно).

Заявительные кампании будут проводиться до конца июня.

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