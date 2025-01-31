Владимир Силантьев: Над разработкой продуктов из водорослей трудится много людей

Разработка новых биоактивных добавок может существенно повысить рентабельность добычи и переработки водорослей. О создании новых технологий в производстве БАДов Fishnews рассказал директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Владимир Силантьев.

«Мы с коллегами являемся сотрудниками департамента биомедицинской химии и департамента фармации и фармакологии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ. Мы — химики разных специализаций, нас объединяет работа с биополимерами — это полимеры, которые выделяют из живых организмов. Мы используем их по-разному: иногда как матрицу, чтобы подготовить какой-то материал, иногда как сам источник материала. Чтобы получить какое-то вещество с необходимым нам фармакологическим эффектом, мы выделяем биологически активные вещества и затем модифицируем», — отметил Владимир Силантьев в интервью Fishnews.

Он подчеркнул, что над созданием продуктов из водорослей в рамках проекта «Биофармацевтические технологии для персонализированной медицины и здоровьесбережения» программы «Приоритет 2030» трудится много людей. Помимо химиков — медики, биомедики, фармацевты, биологи.

Сложным вопросом для ученых остается внедрение их разработок в производство. «Продавать, положа руку на сердце, мы не умеем. В первую очередь нам не хватает времени и сотрудников, чтобы заниматься еще коммерцией, рекламой и всем остальным. Хотя мы к этому движемся. Но все-таки наш приоритет — это поиски партнеров. На Восточном экономическом форуме мне понравился пример компании «СИБУР», которая занимается не столько реализацией собственно полимеров, сколько продажей готовых бизнес-предложений для компаний из реального сектора экономики. Мы решили пойти по такому же пути», — рассказал собеседник Fishnews.

Примером такого партнерства он назвал налаженное сотрудничество с компанией «Дальневосточный водорослевый комбинат».

«Мы отработали как раз по готовому предложению для бизнеса: у нас есть готовый продукт, мы можем настроить производственную линию. Также у нас есть понимание того, какое сырье нужно, какие параметры необходимо выдерживать. А от партнеров, соответственно, требуется поставка всего необходимого сырья, включая материалы для упаковки и капсулирования», — отметил Владимир Силантьев.

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