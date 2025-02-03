Контроль и надзор переводят в дистанционный формат

В правительстве планируют расширять дистанционный формат и возможности досудебного обжалования контрольно-надзорной деятельности. Так, работа через мобильное приложение «Инспектор» экономит время и упрощает надзорные процедуры, отмечают власти.

Расширение форм дистанционного контроля и развитие системы обратной связи станут основными направлениями совершенствования сферы контроля в 2025 г. Об этом заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с руководителями контрольно-надзорных органов.

По его словам, благодаря цифровым технологиям, которые все более активно внедряются в деятельность контрольных органов, теперь не всегда предполагается непосредственное взаимодействие инспектора и предпринимателя.

В частности, с использованием мобильного приложения «Инспектор» в 2024 г. предоставлена возможность проводить мероприятия по 43 видам контроля (например, пожарный надзор, стройнадзор, технадзор). В 2025 г. область применения мобильного приложения будет распространена еще на ряд видов контроля.

«Такая форма контроля имеет ряд преимуществ. В первую очередь это экономия времени и упрощение надзорных процедур. Также дистанционные форматы контрольных мероприятий с применением цифровых решений исключают прямой контакт инспектора с предпринимателем. С 1 января вступила в силу новая законодательная норма, которой мы закрепили правовые основы использования мобильного приложения «Инспектор». Рассчитываем, что в текущем году этот механизм будет применен не менее чем в 10% мероприятий», — заявил Дмитрий Григоренко.

Кроме того, будет реализована возможность в досудебном порядке обжаловать через портал госуслуг 100% контрольно-надзорных мероприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. В частности, планируется расширить функционал сервиса для обжалования итогов мероприятий без взаимодействия с инспектором. В 2024 г. через систему досудебного обжалования поступило около 36 тыс. обращений, большая часть из них связана с ходатайствами о продлении сроков исполнения предписаний, выданных по итогам проверок.

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