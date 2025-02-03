Владморрыбпорт стал биржевым оператором товарных поставок
Банк России аккредитовал Владивостокский морской рыбный порт как оператора товарных поставок при реализации рыбопродукции на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Статус ОТП позволит Владморрыбпорту осуществлять контроль и учет рыбных грузов по итогам биржевых торгов и обеспечивать гарантии исполнения договоров.
При этом налажено взаимодействие системы клиринга СПбМТСБ и Владморрыбпорта. Это даст возможность оптимизировать документооборот, связанный с поставкой биржевого товара, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.
Владивостокский морской рыбный порт с 2021 г. является участником биржевых торгов замороженной рыбопродукцией.
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