Владморрыбпорт стал биржевым оператором товарных поставок

Банк России аккредитовал Владивостокский морской рыбный порт как оператора товарных поставок при реализации рыбопродукции на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Статус ОТП позволит Владморрыбпорту осуществлять контроль и учет рыбных грузов по итогам биржевых торгов и обеспечивать гарантии исполнения договоров.

При этом налажено взаимодействие системы клиринга СПбМТСБ и Владморрыбпорта. Это даст возможность оптимизировать документооборот, связанный с поставкой биржевого товара, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

Владивостокский морской рыбный порт с 2021 г. является участником биржевых торгов замороженной рыбопродукцией.

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