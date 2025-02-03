Рыбоводам подготовили участки на водоемах Удмуртии

В Удмуртской Республике на аукцион выставлены четыре участка для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимают до 3 марта.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 0,7 га до 39 га расположены на старицах и озерах в Юкаменском, Каракулинском и Воткинском районах. Три РВУ предназначены под пастбищную аквакультуру, один — под индустриальную.

Стартовые цены лотов — от 500 рублей до 313 тыс. рублей. Торги предполагается провести 11 марта в Самаре. РВУ предоставляют на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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