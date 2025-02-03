Астрахань обсуждает борьбу с браконьерством

Проблема браконьерства по-прежнему актуальна для Астраханской области. В региональном правительстве отметили, что свежая рыба идет в продажу круглогодично, в том числе в запретные для вылова сроки, а объем ее поставок выше, чем добывается официально.

Этот вопрос обсудили на совещании в областном кабмине. Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев обратил внимание, что вылов водных биоресурсов в области разрешен с 15 февраля (при условии, что лед уже сошел) по 20 мая и с 11 сентября по 10 декабря. Однако на местных рынках и в интернете свежая рыба (щука, судак, сазан, сом) и продукция из нее реализуются круглогодично

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в 2024 г. в Астраханской области вылов щуки вели 44 организации. В течение последних трех лет ежегодный объем добычи был в пределах от 539 до 733 тонн, а освоение квоты составляло 67-81%. Показатели вылова стали снижаться. «Но, по предварительным подсчетам, в продажу на рынки города поступило рыбы больше, чем выловили действующие предприятия», — подчеркнули в пресс-службе.

На совещании отметили, что за прошлый год в регионе были оштрафованы более 4 тыс. нарушителей правил рыболовства.

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