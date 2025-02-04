По безопасности людей на водных объектах вышел новый закон

Президент подписал федеральный закон о безопасности людей на водных объектах. Новый документ регламентирует в том числе вопросы надзора за маломерными судами.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах и прилегающих к ним территориях будет регулироваться новым федеральным законом — от 3 февраля 2025 г. № 4. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Закон определяет полномочия органов власти, а также права и обязанности граждан в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

Кроме того, устанавливаются требования безопасности людей на водных объектах, требования к пользованию маломерными судами для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Регламентируются вопросы, связанные с федеральным госнадзором за маломерными судами и за безопасностью людей на водных объектах.

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