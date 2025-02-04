Треску и пикшу Баренцева моря подсчитают ученые

Научно-исследовательское судно «Вильнюс» Полярного филиала ВНИРО отправилось в ежегодную зимнюю экспедицию. В исключительной экономзоне России в Баренцевом море НИС проведет тралово-акустическую съемку рыб и промысловых беспозвоночных.

Одновременно с «Вильнюсом» в норвежских водах Баренцева моря приступают к работе НИС Kronprins Haakon и Johan Hjort Института морских исследований Норвегии. Эти суда проведут аналогичные съемки в западной части моря, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

За 35 суток планируется получить большой объем первичных гидроакустических и биологических данных. Эту информацию используют для оценки состояния запасов трески и пикши и прогноза их будущего вылова.

Традиционно ученые соберут комплекс океанографических данных о состоянии морских вод, в том числе об их загрязненности.

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