В Астраханской области сменился министр по «рыбе»

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области возглавил Сергей Еськов. Новый министр работает в АПК с 2007 г.

Распоряжением губернатора Игоря Бабушкина министром сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области назначен Сергей Иванович Еськов. Экс-министр Руслан Пашаев подал в отставку в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, Сергей Еськов работает в сельском хозяйстве с 2007 г. До 2019 г. был коммерческим директором агрохолдинга «Логус-Агро» в Воронежской области. Компания занималась выращиванием и реализацией зерновых и технических культур, овощей, яблок, клубники. В 2020 г. Сергей Еськов стал директором птицефабрики «Степная». В 2021 г. он возглавил птицефабрику «Харабалинская».

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