Спасатели Колымы вызволили рыбаков из ледовой западни

В Магаданской области машина с тремя рыбаками провалилась задними колесами в наледь на дороге. На помощь мужчинам пришли сотрудники МЧС.

Компания ехала на рыбалку в бухту Мелководная, однако в самом начале пути в Атарганском распадке джип попал в ледовую ловушку, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал областного МЧС. Рыбаки не смогли выбраться самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения.

На место происшествия выехали специалисты Ольского инспекторского участка. Они эвакуировали рыбаков и доставили их в поселок Ола. Медпомощь мужчинам не потребовалась.

Спасатели напоминают: дорога в бухту Мелководная опасна, проехать там на обычной машине невозможно, почти везде нет сотовой связи. Сотрудники МЧС ежегодно спасают в этом районе рыболовов, попавших в беду. А выезд же на лед водоемов на автомобилях и вовсе запрещен.

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