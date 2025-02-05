Астраханские рыбаки-любители остались без подледного лова

Аномально теплая зима в Астраханской области побудила рыбаков-любителей в дельте Волги вместо подледной рыбалки перейти на летние орудия лова — спиннинги и донные удочки.

По информации Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, весь январь и в первые дни февраля на всей территории в Астраханской области держалась теплая погода, а температура воздуха в отдельные дни превышала +10°С. Средняя температура воды в декабре составила +2,2°С, а в январе понизилась до +0,8°С при норме +1,4°С и +0,4°С соответственно.

Условия для зимней подледной рыбалки в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне были неблагоприятными. Это сказалось на общей численности рыболовов-любителей на водотоках и водоемах Волги, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В ходе мониторинга любительского рыболовства ученые отметили, что первое кратковременное ледовое покрытие на слабопроточных, неглубоких водоемах (ериках) дельты Волги образовалось только к концу декабря, и удерживалось всего один-два дня. На крупных водных объектах региона (реках Волга, Бахтемир, Гандурино, Кизань, Бузан) лед отсутствовал, большую часть периода не было даже заберегов. Во время короткого похолодания в январе ледоход на основных водотоках дельты наблюдался несколько дней. Толщина образующегося льда не превышала 2 см.

Все это ограничивало доступ рыбаков к местам лова, поиск уловистых зон и возможности выхода на лед. В результате на большинстве рукавов дельты Волги рыбаки-любители стали использовать летние орудия лова — спиннинги и донные удочки для открытой воды, а также маломерные плавсредства. В составе уловов отмечались лещ, густер, окунь, щука, судак и чехонь.

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