Закон о безопасности на воде охватил контроль за маломерным флотом

Федеральный закон «О безопасности людей на водных объектах» регламентирует в том числе большой блок вопросов надзора за маломерными судами. Прописаны обязанности как судовладельцев, так и ГИМС.

Когда документ проходил Госдуму, в пояснительной записке отмечалось: «Закрепление в проекте закона основных обязательных требований не повлечет за собой негативных последствий и дополнительных расходов, так как эти обязательные требования выполняются владельцами указанных объектов [маломерных судов – прим. ред.] в настоящее время».

Согласно новому закону, Государственная инспекция по маломерным судам будет осуществлять федеральный государственный надзор за таким флотом, вести реестр маломерных судов, регистрировать и освидетельствовать их, а также проводить аттестацию на право управления маломерными судами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, государственной регистрации в реестре будут подлежать суда массой от 200 кг с мощностью двигателей (в случае установки) 8 кВт и более. Исключение — маломерные суда, используемые в торговом мореплавании.

Зарегистрировать маломерное судно нужно в течение месяца со дня оформления его в собственность. По результатам регистрации владельцу выдается судовой билет.

Для того чтобы управлять моторным, парусным, парусно-моторным судном, гидроциклом, судном на воздушной подушке или судном особой конструкции, необходимо будет пройти медосвидетельствование (срок действия медицинского заключения — год) и получить специальное удостоверение (оно будет действовать десять лет).

Маломерный флот, используемое на нем оборудование и спасательные средства должны обеспечивать безопасность людей. При управлении маломерными судами нужно соблюдать законодательство РФ, правила плавания и стоянки судов в морских портах, правила плавания судов по внутренним водным путям и пользования маломерными судами на внутренних водных объектах.

При себе нужно будет иметь удостоверение на право управления маломерным судном или (если плавсредство не подлежит регистрации в реестре) документ, удостоверяющий личность.

Предусмотрено также, что регионы разрабатывают свои правила пользования маломерными судами. Правила федерального государственного надзора за таким флотом утверждает правительство РФ.

Оговорено, что инспекторы ГИМС смогут применять к водным хулиганам физическую силу и спецсредства.

Напомним, закон вступит в силу 1 сентября 2025 г.

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