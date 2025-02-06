Рыбалка в нацпарке Поморья лишила браконьеров денег и лодки

В Архангельской области вынесли приговор двум местным жителям, занимавшимся незаконным выловом рыбы в национальном парке «Кенозерский». Сумма причиненного ущерба составила 767 тыс. рублей.

Браконьеры вели промысел в ноябре прошлого года на нерестовой реке Кумжевая. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка «Кенозерский», фигуранты при помощи шести сетей добыли 156 камбал, 63 кумжи, 38 пыжьянов, 27 наваг и 4 корюшки.

Рыбаки раскаялись в содеянном и полностью возместили ущерб. Суд постановил конфисковать у преступников орудия лова и аэролодку, назначить им штрафы по 20 тыс. рублей и прекратить уголовное дело. Приговор вступил в законную силу.

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