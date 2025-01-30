Добыча омуля «облегчила» банковские счета жителя Бурятии

В Республике Бурятия приставы взыскали с жителя Северо-Байкальского района более 225 тыс. рублей — ущерб от нелегальной рыбалки. При помощи сети гражданин поймал 31 байкальского омуля.

Незаконный промысел мужчина вел в осенний нерестовый период на реке Верхняя Ангара. Полицейские задержали его вместе с уловом.

Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним с причинением крупного ущерба). Суд назначил наказание в виде 220 часов обязательных работ. Также мужчина должен был возместить причиненный ущерб.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе УФССП по Республике Бурятия, необходимая сумма была взыскана с банковских счетов гражданина. Денежные средства уже перечислены на счет Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

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