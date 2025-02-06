Рыбоводный участок выставили на торги в Хабаровском крае

За пользователем планируется закрепить рыбоводный участок в Ульчском районе под выращивание горбуши и кеты. Торги по заключению договора пользования Амурское теруправление Росрыболовства запланировало на 26 марта.

Аукцион по закреплению участка для аквакультуры предполагается провести в Хабаровске. На торги выставлен рыбоводный участок на ручье Просечный в Ульчском районе, сообщает корреспондент Fishnews.

С победителем будет заключен договор сроком на 25 лет. Площадь РВУ составляет 5,22 га. Начальная цена лота — порядка 5 тыс. рублей. Прием заявок на участие в аукционе откроется 7 февраля и завершится 11 марта.

Читайте также — Участки, квоты, сохранение биоресурсов: депутаты Хабаровского края погрузились в «рыбную» тематику

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews