Ученые смогут точнее прогнозировать шторма в Черном море

Специалисты разработали рекомендации по повышению точности прогнозирования экстремальных штормов в Черном море. Планируется, что это поможет обезопасить судоходство, защитить прибрежную инфраструктуру и предотвратить человеческие жертвы.

Работу выполнил коллектив исследователей под руководством сотрудников Морского гидрофизического института РАН (МГИ РАН) в рамках крупного междисциплинарного проекта по исследованию катастрофических явлений в океанах и на континентах, поддержанного Минобрнауки России. В исследованиях также участвовали сотрудники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

Ученые провели комплексный анализ эффективности разных подходов к моделированию волн и ветра в экстремальных погодных условиях. Специалисты сравнили работу нескольких моделей прогнозирования и разные комбинации входных данных о ветре, в том числе использовали оригинальные разработки МГИ РАН, рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Изучение шторма 2023 г. в Черном море показало, что он был предсказан неплохо, однако в прибрежной зоне прогнозы давали завышенные в 1,5-2 раза значения высот волн, отметила ведущий автор исследования, старший научный сотрудник Морского гидрофизического института Мария Юровская.

Результаты работ позволили дать рекомендации по совместному использованию моделей ветра и волнения для получения максимально точных прогнозов. В частности, ученые установили, что для точного прогнозирования волн в отдельных прибрежных районах критически важны детальные данные о рельефе морского дна с разрешением не менее 10 м.

При этом увеличение детализации данных о ветре не всегда приводит к повышению точности прогнозов.

«Расхождения с наблюдениями, как и расхождения между разными прогнозами, обусловлены довольно сложными механизмами формирования волнового поля под действием ветра, который является главным входным параметром. В современных волновых моделях таких механизмов довольно много и все они требуют «тонкой настройки» для разных акваторий, входных данных, расчетных сеток», — подчеркнула Мария Юровская.

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