Карельским форелеводам помогут со страховкой

Республика Карелия увеличила объемы субсидирования страхования объектов аквакультуры. Для поддержки рыбоводных предприятий региона на 2025 г. предусмотрено 13,3 млн рублей.

По итогам 2024 г. шесть карельских предприятий аквакультуры воспользовались господдержкой, застраховав 5,1 тыс. тонн лососевых видов рыб. Общая сумма выплаченных субсидий составила 12,7 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

Карелия с 2020 г. принимает активное участие в программе субсидируемого страхования объектов аквакультуры, по условиям которой до 50% страховой премии оплачивается за счет бюджетных средств. На 2025 г. объем финансирования программы увеличен до 13,3 млн рублей.

Господдержка страхования аквакультуры распространяется на несколько групп рисков. Это гибель рыбы в результате массовых отравлений и заразных болезней, воздействия природных явлений, коммунальных аварий из-за стихийных бедствий, а также пожара на рыбоводном предприятии.

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