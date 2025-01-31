Страховые выплаты рыбоводам в 2024 году резко выросли

За четыре года в рамках субсидируемого страхования аквакультуры рыбоводы получили почти 1,6 млрд рублей. На 2024 г. приходится 91% от этой суммы.

Объем страховых выплат за погибшее поголовье в рыбоводческих хозяйствах составил 1 млрд 572 млн рублей. Практически вся сумма — 1 млрд 437 млн рублей — приходится на 2024 г. (по данным за девять месяцев), когда был оплачен катастрофический убыток, сообщили Fishnews в пресс-службе Национального союза агростраховщиков.

Так, 1,1 млрд рублей составила выплата за массовую гибель поголовья рыбы в результате вспышки распространения лососевой вши в Баренцевом море. Еще одним крупным убытком в 2024 г. стала гибель 138 тыс. голов радужной форели на Ладожском озере в результате ледохода, уничтожившего садки.

Напомним, механизм субсидируемого страхования аквакультуры был веден в 2019 г. Государство компенсирует до 50% страхового взноса. Господдержка стала доступна для всех регионов страны, однако пока участие в программе приняли только пять субъектов: Карелия, Ленинградская, Мурманская, Вологодская и Астраханская области.

На 2025 г. запланировано дальнейшее развитие программы — кроме субсидирования страхования лососевых, осетровых и сомовых видов рыбы введена такая возможность в отношении карповых и беспозвоночных.

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