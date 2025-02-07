Наука поделилась статистикой с минтаевой путины

Общий вылов минтая на севере Охотского моря, по данным на 3 февраля, составил по экспедиции 172 тыс. тонн. По объему промысла к концу недели лидировала Западно-Камчатская подзона.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии приступил к публикации материалов о ходе минтаевой путины. По четырем подзонам Охотского моря — Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской и Восточно-Сахалинской — нарастающий вылов с начала года достиг 190,4 тыс. тонн, или 16,9% общего допустимого улова. На ту же дату прошлого года было освоено 213,2 тыс. тонн (19,7% ОДУ), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы института.

В Северо-Охотоморской подзоне минтай добывали в качестве прилова 16-13 крупнотоннажных судов и 1-5 среднетоннажных с уловами 16,3 тонны и 10 тонн на судо-сутки соответственно. Всего в этом промысловом районе на 3 февраля рыбаки взяли 27,6 тыс. тонн, или 7,8% ОДУ, годом ранее — 22,4 тыс. тонн (6,5% допустимого улова).

В Западно-Камчатской подзоне количество крупнотоннажников выросло с 13 до 27 единиц. Основной промысел осуществлялся к северу от 58° с.ш. на изобатах 120-380 м. В среднем улов на судо-сутки составил 181,8 тонн. Всего с начала путины здесь добыто 33,5 тыс. тонн (освоение 9,5%). На 3 февраля 2024 г. вылов составлял 72,1 тыс. тонн (освоение 21,1%).

В Восточно-Сахалинской подзоне в отчетную неделю промысловый флот не работал. Пока там поймано 18,4 тыс. тонн (12,3% ОДУ). Годом ранее показатель составлял 9,2 тыс. тонн (7% допустимого улова).

В Камчатско-Курильской подзоне в начале недели наблюдался подход большого количества судов, но уловы не удовлетворяли потребности промыслового флота, он начал покидать подзону. Основные работы проходили на южных участках промыслового района. В это время насчитывалось от 15 до 24 крупнотоннажных и от 5 до13 среднетоннажных судов с выловом 130,1 тонн и 68,6 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне на 3 февраля — 110,9 тыс. тонн (освоение 40,1%), годом ранее 109,5 тыс. тонн (освоение 41,1%).

На снюрреводном промысле у Западной Камчатки с начала года рыбаки добыли 1727 тонн минтая. За тот же период прошлого года было поймано 3825 тонн. Отставание вызвано прежде всего меньшим количеством судов (20 против 25) и, соответственно, меньшим количеством выполненных промысловых операций (101 против 216), указали специалисты. При этом средние уловы на усилие в оба года сопоставимы — 17,1 и 17,9 тонны на судо-сутки.

Ученые приводят и данные по промыслу сельди. В Северо-Охотоморской подзоне на прошлой неделе штормовая погода негативно сказалась на промысле сельди, особенно на результативности лова среднетоннажного флота, который периодически штормовал, а в конце недели 4 судна прекратили промысел сельди и перешли на промысел минтая в Западно-Камчатскую подзону. Несмотря на это, промысел сельди довольно успешно продолжался к северо-западу от многоугольника нейтральных вод до банки Кашеварова. На промысле находилось 7-19 добывающих судов, в том числе 5-12 крупнотоннажников и 1-7 среднетоннажников с уловами на судо-сутки 188,7 тонны и 48,1 тонны соответственно.

Нарастающий вылов сельди в Северо-Охотоморской подзоне составил 103,5 тыс. тонн (освоение ОДУ — 34,6%). Это на 17,1 тыс. тонн больше, чем в 2024 г. Более успешное освоение квот сельди в Северо-Охотоморской подзоне в 2025 г. связано с хорошей промысловой обстановкой с самого начала путины, отметили в институте.

Нарастающий вылов минтая на 3 февраля в Западно-Беринговоморской зоне составил 21,5 тыс. тонн, в Карагинской подзоне — 8,6 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне — 16 тыс. тонн, в Северо-Курильской зоне — 25 тыс. тонн, в Южно-Курильской зоне — 5,6 тыс. тонн, привели цифры в пресс-службе ВНИРО.

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