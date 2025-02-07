Для портов Дальнего Востока, Арктики и Северо-Запада обновили ставки сбора

ФАС утвердила ставки корабельного сбора за услуги, оказываемые Администрацией морских портов Приморского края и Восточной Арктики и Администрацией морских портов Балтийского моря.

Ставки корабельного сбора за услуги АМП Приморского края и Восточной Арктики утверждены приказом ФАС от 18 октября 2024 г. № 743/24. Речь идет о показателях для расчета платы за услуги в морских портах Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка, Ольга, Посьет, Тикси, Анадырь, Певек, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом ФАС от 28 декабря 2024 г. № 1108/24 утверждены ставки по услугам АМП Балтийского моря — в Большом порту Санкт-Петербург, пассажирском порту Санкт-Петербург‚ Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Калининграде и Выборге.

Указано, что утвержденные ставки — предельно максимальные.

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