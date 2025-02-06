Танкерный флот проверяют на соблюдение правил перевозок

Минтранс РФ сообщил о начале проверки российского танкерного флота. Непосредственно эту работу выполняет подведомственная Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

Задачу по проверке танкерного флота Владимир Путин поставил для недопущения аварий, подобных разливу мазута в Керченском проливе.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства транспорта, Ространснадзор проведет оценку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота.

Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 г.

Кроме того, Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.

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