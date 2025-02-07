Аквафермерам предлагают поставить садки на озерах Вологодчины

В Вологодской области на аукцион выставили два участка под индустриальную аквакультуру. Подавать заявки можно до 14 марта включительно.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Согласно документации аукциона, один рыбоводный участок сформирован на озере Кожино в Белозерском округе, другой — на озере Кужозеро в Вытегорском районе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площади РВУ составляют 10 и 20 га, начальные цены — 32 тыс. и 64 тыс. рублей соответственно. Оба участка предоставляются на условиях совместного водопользования.

Аукцион планируется провести 27 марта в Санкт-Петербурге. С победителями заключат договоры на 10 лет.

Читайте также: Вологда наращивает форелевые «урожаи»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews