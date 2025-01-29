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Вологодская область по итогам года отметила прибавку в выращивании форели

Вологда наращивает форелевые «урожаи»

Рыбоводы Вологодской области в 2024 г. увеличили производство радужной форели и черной икры. Так, форелевые хозяйства вырастили на 15% больше, чем годом ранее.

В натуральном выражении объем произведенной форели составил 994 тонны, что на 127 тонн выше уровня 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В Вологодской области отсутствует зависимость от импортного рыбопосадочного материала радужной форели, успешно работает предприятие по его производству. Оно обеспечивает рыбоводов нашего и соседних регионов мальком. Это позволило сохранить темп и дать такой хороший результат, несмотря на неблагоприятные погодные условия в прошлом году. Также в регионе начато производство атлантического лосося — семги», — рассказал первый вице-губернатор Юрий Умеренко.

Кроме того в прошлом году рыбоводные предприятия произвели 57 тонн осетровых видов, 3 тонны сиговых видов, 8 тонн карпа.

На 8% увеличилось производство икры осетровых. Пищевой черной икры получено 16,7 тонны, что на 1,3 тонны больше, чем в 2023 г.

Производство рыбопосадочного материала (малька) за прошлый год составило 66 тонн, это 89% к уровню 2023 г. На 4,4 млн штук больше выращено малька радужной форели, общий объем составил 56 тонн. Также предприятия выращивали мальков сибирского осетра, лосося, сазана и незначительное количество малька сиговых видов рыб (чира, муксуна, нельмы). Малек стерляди не производился.

В целом производство продукции товарной аквакультуры в регионе примерно соответствовало уровню прошлого года. Совокупный объем — 1145 тонн, из них 1062 тонны приходится на товарную рыбу.

В индустриальной аквакультуре области задействованы 16 рыбоводных участков и рыбоводные комплексы. Развивается пастбищное, прудовое и рекреационное рыбоводство.

В регионе 24 организации товарного рыбоводства, из них результатов добились 12 предприятий, остальные приступают к реализации проектов, отметили в пресс-службе.

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