Отрасль глазами банков: добытчики обращают внимание на ухудшение финансовой ситуации

Рыбодобывающие компании Дальнего Востока отмечают ухудшение финансовых результатов в прошлом году, говорится в очередном докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» Центробанка.

Данные о ситуации в рыбной отрасли традиционно вошли в доклад по региональной экономике, публикуемый Центробанком, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбопромышленные компании продолжают реализовывать проекты по программе инвестиционных квот вылова, говорится в части доклада, сформированной Дальневосточным главным управлением ЦБ. Так, крупное предприятие в Камчатском крае в декабре завершило строительство двух судов, обратили внимание банковские эксперты (напомним, что в конце года на Камчатке подняли флаг на двух новых малотоннажных рыболовных сейнерах РК имени Ленина — «Карага» и «Карымай»).

В то же время сказано, что рыбодобывающие компании отмечают ухудшение финансовых результатов в 2024 г. — в том числе из-за роста издержек.

Доклад по региональной экономике готовится экономическими подразделениями территориальных учреждений Центробанка при участии департамента денежно-кредитной политики. Отмечается, что эти материалы служат источником информации о региональном развитии для проведения денежно-кредитной политики.

Читайте также: Что сильнее всего давило на бизнес в этом году, рассказали читатели Fishnews

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews