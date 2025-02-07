ICES и ICCAT будут теснее сотрудничать

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) и Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ, ICCAT) подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ формализует структурное партнерство ICES и ICCAT, способствуя более тесному сотрудничеству в управлении рыболовством, исследовании климатических изменений, сохранении биоразнообразия, оценке запасов и анализе стратегий управления промысловыми видами, пишут зарубежные СМИ.

Отмечено, что меморандум также облегчает обмен информацией и научными инициативами. Кроме того, он обеспечит совместное участие в заседаниях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, две организации имеют давнюю историю неформального сотрудничества, особенно в области совместных оценок запасов пластиножаберных рыб (акулы и скатов). Многие национальные исследовательские институты, участвующие в деятельности ICES, также проводят работы для ICCAT, а ряд экспертов ICES активно вовлечены в Постоянный комитет по исследованиям и статистике ICCAT (SCRS).

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