Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Для продвижения рыбной продукции в последнее время используются новые тандемы и коллаборации, обращают внимание в Рыбном союзе. Усилия объединяют добытчики, переработчики и ритейл.

Растущий интерес бизнеса к работе с отечественным потребителем мы отметили еще в 2023 г., создав на сайте Fishnews рубрику «Рыба для россиян». Она пополняется информацией о проектах, которые реализуются в сфере продвижения рыбной продукции, тему комментируют руководство Росрыболовства, регионов, члены Совета Федерации и руководители компаний, отраслевых союзов и ассоциаций.

Для того чтобы расширить возможности продаж внутри страны, производители объединяют усилия. В 2023 г. Ассоциация добытчиков минтая запустила программу «Дальневосточный минтай», направленную на продвижение первого в стране категорийного рыбного бренда. Речь, таким образом, идет о коллективном продвижении всей рыбной категории, а не продукции конкретного производителя.

В рамках программ по популяризации продукции производители рассказывают и показывают потребителю, как добывается рыба. Такие видео и статьи увязывают вместе два направления — это и популяризация российской рыбной отрасли, и продвижение рыбы и морепродуктов среди потребителей.

В Рыбном союзе обратили внимание на появление новых форматов взаимоотношений — долгосрочных трехсторонних контрактов «ритейл — рыбодобывающая компания — переработчик». В частности, такие договоренности были достигнуты между РРПК, ГК «Агама» и «Перекрестком». В стадии проработки находится ряд аналогичных цепочек.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.