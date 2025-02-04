Новости
Ассоциация «Росрыбхоз» обсудила предварительные итоги работы предприятий в 2024 г. на заседании правления

Свежая рыба прибавила в популярности

Несмотря на снижение объемов производства продукции аквакультуры в целом по стране, предприятия Росрыбхоза сумели нарастить реализацию товарной рыбы почти на 9% по сравнению с 2023 г.

Ассоциация «Росрыбхоз» обсудила предварительные итоги работы предприятий в 2024 г. На заседании правления 30 января отмечалось, что большое влияние на работу рыбоводных хозяйств оказали сложные погодные условия. На юге страны в разгар нерестовой кампаний ранняя весна сменилась резким похолоданием. А из-за экстремально высоких летних температур практически на всей европейской части России и на Урале в водоемах сформировались условия для развития инфекционных и инвазионных болезней рыб.

«Возникали заморные явления в прудах, да и в садковых хозяйствах тоже. Имели место случаи отхода рыбы, гибели», — рассказал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский. В связи с этим ассоциация рекомендовала предприятиям внимательно следить за прогнозами, особенно во время нерестовой кампании, и планировать свою производственную деятельность с учетом климатических факторов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году отечественная аквакультура наконец ощутила результаты мер господдержки, введенных для ускоренного замещения импортных высокоэнергетических рыбных кормов. Если в 2023 г., по данным Россельхознадзора, в страну было завезено 106 тыс. тонн рыбных кормов, то в 2024 г. — всего 8,7 тыс. тонн.

Зато вырос объем завоза оплодотворенной икры и молоди лососевых рыб — до 204,5 млн штук.

Несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, в 2024 г. рыбоводные предприятия продолжили активно привлекать льготные кредиты. «Это главная мера господдержки, которая позволяет наращивать производство и реализацию рыбы», — подчеркнули в Росрыбхозе.

Общая сумма выданных кредитов превысила 1,03 млрд рублей. Почти половина этих средств приходится на инвестиционные кредиты, остальное — на краткосрочные займы для приобретения кормов, рыбопосадочного материала и ветеринарных препаратов.

Однако в ряде регионов члены ассоциации столкнулись со сложностями в получении льготных кредитов. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац попросил сообщать о такого рода проблемах. «Если есть вопросы, связанные с имеющимися мерами господдержки, прошу информировать, для того чтобы мы могли либо разъяснять, где что не так принимается, либо реагировать при нормативных изменениях», — заявил представитель министерства.

Участники заседания поделились и другими проблемами, тормозящими развитие аквакультуры в регионах. Это и вопрос с переоценкой кадастровой стоимости земли под прудами, особенно в южных регионах, и защита прудов от рыбоядных птиц, и дефицит водных ресурсов из-за снижения уровня Каспийского моря, и растущая конкуренция для свежей аквакультурной рыбы со стороны браконьерских уловов, и нехватка рабочих рук, и препоны со стороны регулирующих органов.

На заседании были озвучены оперативные данные о реализации членами Росрыбхоза продукции товарной аквакультуры. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 8,6%, что заметно выше общероссийского показателя — 2,2%, и составила 94,5 тыс. тонн.

«Мы не ожидали, что у нас будут в этом году такие успехи по реализации рыбной продукции, живой рыбы», — признал председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. Он отметил высокую квалификацию и опыт коллективов рыбоводных хозяйств, входящих в ассоциацию.

«Это говорит о том, что мы готовы, система целиком готова профессионально работать в условиях любых вызовов», — заявил Василий Глущенко, но добавил, что для успешной работы необходимо решать вопросы, поднятые членами отраслевого объединения, в том числе по льготному кредитованию и административному давлению на бизнес.

Окончательные результаты работы предприятий Росрыбхоза будут подведены на ежегодном заседании совета ассоциации, который планируется провести 3 апреля.

Читайте также: Страховые выплаты рыбоводам в 2024 году резко выросли

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ассоциация «Росрыбхоз» обсудила предварительные итоги работы предприятий в 2024 г. на заседании правления
  • Первый заместитель председателя правления Росрыбхоза Виктор ЗАРАЙСКИЙ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ
  • Председатель правления Росрыбхоза Василий ГЛУЩЕНКО
    •
    НазадМетки: аквакультураикрароссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Все материалы

    Интервью

    Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, руководитель проекта «Биофармацевтические технологии для персонализированной медицины и здоровьесбережения» программы «Приоритет 2030» Владимир СИЛАНТЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой университета

    Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

    Владимир СИЛАНТЬЕВ

    Над разработкой продуктов из водорослей трудится много людей

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Отрасли нужно «измерить температуру»

    Главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА

    Главный редактор интернет-портала Fishnews.ru

    Маргарита КРЮЧКОВА

    Портал Fishnews стал путеводителем по рыбной отрасли

    Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

    Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

    Александр ПАНОВ

    Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

    Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

    Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

    Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

    Российская икра минтая выходит на новый рынок

    Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

    Секреты рыбной логистики

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

    «Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex

    © 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
    www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
    Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов