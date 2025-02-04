Свежая рыба прибавила в популярности

Несмотря на снижение объемов производства продукции аквакультуры в целом по стране, предприятия Росрыбхоза сумели нарастить реализацию товарной рыбы почти на 9% по сравнению с 2023 г.

Ассоциация «Росрыбхоз» обсудила предварительные итоги работы предприятий в 2024 г. На заседании правления 30 января отмечалось, что большое влияние на работу рыбоводных хозяйств оказали сложные погодные условия. На юге страны в разгар нерестовой кампаний ранняя весна сменилась резким похолоданием. А из-за экстремально высоких летних температур практически на всей европейской части России и на Урале в водоемах сформировались условия для развития инфекционных и инвазионных болезней рыб.

«Возникали заморные явления в прудах, да и в садковых хозяйствах тоже. Имели место случаи отхода рыбы, гибели», — рассказал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский. В связи с этим ассоциация рекомендовала предприятиям внимательно следить за прогнозами, особенно во время нерестовой кампании, и планировать свою производственную деятельность с учетом климатических факторов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году отечественная аквакультура наконец ощутила результаты мер господдержки, введенных для ускоренного замещения импортных высокоэнергетических рыбных кормов. Если в 2023 г., по данным Россельхознадзора, в страну было завезено 106 тыс. тонн рыбных кормов, то в 2024 г. — всего 8,7 тыс. тонн.

Зато вырос объем завоза оплодотворенной икры и молоди лососевых рыб — до 204,5 млн штук.

Несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, в 2024 г. рыбоводные предприятия продолжили активно привлекать льготные кредиты. «Это главная мера господдержки, которая позволяет наращивать производство и реализацию рыбы», — подчеркнули в Росрыбхозе.

Общая сумма выданных кредитов превысила 1,03 млрд рублей. Почти половина этих средств приходится на инвестиционные кредиты, остальное — на краткосрочные займы для приобретения кормов, рыбопосадочного материала и ветеринарных препаратов.

Однако в ряде регионов члены ассоциации столкнулись со сложностями в получении льготных кредитов. Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац попросил сообщать о такого рода проблемах. «Если есть вопросы, связанные с имеющимися мерами господдержки, прошу информировать, для того чтобы мы могли либо разъяснять, где что не так принимается, либо реагировать при нормативных изменениях», — заявил представитель министерства.

Участники заседания поделились и другими проблемами, тормозящими развитие аквакультуры в регионах. Это и вопрос с переоценкой кадастровой стоимости земли под прудами, особенно в южных регионах, и защита прудов от рыбоядных птиц, и дефицит водных ресурсов из-за снижения уровня Каспийского моря, и растущая конкуренция для свежей аквакультурной рыбы со стороны браконьерских уловов, и нехватка рабочих рук, и препоны со стороны регулирующих органов.

На заседании были озвучены оперативные данные о реализации членами Росрыбхоза продукции товарной аквакультуры. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 8,6%, что заметно выше общероссийского показателя — 2,2%, и составила 94,5 тыс. тонн.

«Мы не ожидали, что у нас будут в этом году такие успехи по реализации рыбной продукции, живой рыбы», — признал председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко. Он отметил высокую квалификацию и опыт коллективов рыбоводных хозяйств, входящих в ассоциацию.

«Это говорит о том, что мы готовы, система целиком готова профессионально работать в условиях любых вызовов», — заявил Василий Глущенко, но добавил, что для успешной работы необходимо решать вопросы, поднятые членами отраслевого объединения, в том числе по льготному кредитованию и административному давлению на бизнес.

Окончательные результаты работы предприятий Росрыбхоза будут подведены на ежегодном заседании совета ассоциации, который планируется провести 3 апреля.

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