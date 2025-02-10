Для российского рыболовства пересмотрели целевые показатели

Правительство актуализировало Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 г. В частности, расписаны целевые показатели для товарной аквакультуры и добычи водных биоресурсов с 2026 по 2030 г.

В Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учли задачи из «майского» указа президента о национальных целях развития, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается два вариант развития отечественного АПК и рыбной отрасли.

Базовый вариант предполагает к 2030 г. рост объемов производства продукции агропрома не менее чем на 25% и экспорта — не меньше чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 г.

Консервативный вариант подразумевает среднегодовой увеличение среднегодового объема выпуска продукции АПК на уровне 1,5% при реализации текущих программ Минсельхоза РФ.

Правительство актуализировало раздел о текущем состоянии агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, указав данные 2023 г.

Приводятся приоритетные, с точки зрения властей, направлений развития экспорта продукции АПК — это страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

В обновленной стратегии даны целевые показатели по объемам добычи водных биоресурсов. В 2026 г. при базовом варианте это 5,126 млн тонн, при консервативном — 4,95 млн тонн. В 2030 г. при базовом варианте — 5,5 млн тонн, при консервативном — 5,15 млн тонн.

Объем производства продукции товарной аквакультуры, в том числе посадочного материала, должен составить в 2026 г. при базовом варианте 432 тыс. тонн, при консервативном — 420 тыс. тонн. В 2030 г. базовый вариант предполагает 618 тыс. тонн, консервативный — 502 тыс. тонн. Расписаны и показатели по другим годам до начала следующего десятилетия.

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