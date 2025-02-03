Регионам прописали «рыбные» нормативы

Уровень потребления рыбы в регионах зависит не только от работы рыбаков, отметили участники совещания в Совете Федерации. Среди других важных факторов — наличие производственной и логистической инфраструктуры и развитой рыбной торговли.

Задача — вернуть рыбу в меню

Присутствие рыбы в рационе россиян стало темой дискуссии, организованной в конце января комитетом по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. По данным ФИЦ питания и биотехнологии, среднедушевое потребление рыбной продукции последние годы стабилизировалось на уровне 21–22 кг. «Наверное, хотелось бы лучше, но в целом не очень плохо», — охарактеризовал ситуацию замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в дорожной карте, утвержденной в прошлом году правительством, заявлена цель довести к 2030 г. уровень потребления рыбной продукции в целом по стране до 28 кг. По словам заведующей лабораторией демографии и эпидемиологии питания ФИЦ Елены Смирновой, эта норма научно обоснована и соответствует указаниям ВОЗ, ФАО и рекомендациям, действующим в ряде зарубежных стран. «Это тот идеал, к которому мы должны стремиться», — заявила эксперт.

Зампредседателя комитета СФ Игорь Зубарев выразил обеспокоенность данными Росстата о несбалансированном питании россиян, особенно младших возрастов. «Если мы эту проблему сейчас среди молодежи не решим, то через 20 лет мы на здравоохранение истратим гораздо большие суммы денег, на то, что людей, которым сейчас по 20–30 лет, необходимо будет лечить», — отметил сенатор, представляющий в верхней палате парламента Карелию.

Он посетовал на незнание молодыми людьми рыбы как продукта. «Если так дальше и пойдет, то рыбный рацион будет и дальше уходить», — предупредил Игорь Зубарев, заявив о необходимости госпрограммы популяризации рыбной продукции, в том числе для школьников.

По мнению члена СФ от Приморского края Людмилы Талабаевой, серьезного увеличения внутреннего потребления рыбы можно добиться путем расширения государственных и муниципальных закупок отечественной продукции для организации питания в госучреждениях. Как отметил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац, с 1 января 2025 г. вступило в силу постановление правительства, обеспечивающее приоритет закупкам отечественной рыбной продукции. «Теперь вопрос, как это всё применяется на практике», — констатировал представитель министерства.

За изменение рекомендаций по питанию для школ, детских садов, лечебных учреждений, санаториев, а также норм продовольственного обеспечения сотрудников силовых ведомств, высказался и президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Он в частности предложил включить в эти рационы рыбное филе, рыбный фарш и продукты из сурими.

Региональные вкусы

В рамках выполнения дорожной карты Минсельхоз установил для субъектов федерации целевые ориентиры потребления рыбы на 2025 г., доложил сенаторам Евгений Кац. «Мы уже собираемся на регулярной основе с регионами и будем это делать системно, для того чтобы понять, как они движутся к достижению этих показателей», — отметил глава департамента Минсельхоза.

Участники совещания обратили внимание, что картина потребления рыбы может сильно меняться в зависимости от региона. В республиках Тыва или Алтай этот показатель не достигает и 10 кг в год, тогда как в Магаданской области или Ненецком автономном округе превышает 40 кг. Причем, по словам Василия Соколова, эти отличия не всегда обусловлены географическим положением региона или наличием на его территории мощной рыбодобывающей промышленности.

«Казалось бы, приморский регион должен есть, в том числе и через любительское рыболовство, большие объемы. Но вот Мурманск оказался гораздо менее потребителем рыбы, чем Архангельск, хотя два региона рядом, и по вылову Мурманск существенно превосходит Архангельск», — привел пример замглавы федерального агентства.

Он также указал на отсутствие прямой связи роста национальных уловов с тем, сколько рыбы и морепродуктов потребляется в стране. «По сравнению с 2012–2014 годами мы имеем существенный прирост не только по вылову, но и по аквакультуре. Очевидно, что напрямую потребление не связано с объемами вылова, — подчеркнул Василий Соколов. — На это влияет также целый ряд других факторов».

К числу таких факторов президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев предложил отнести наличие в регионах качественной складской инфраструктуры и представленность различных форматов розничной торговли. «Мы видим, что в тех регионах, где имеются все профили розницы, где они представлены достаточно гармонично, уровень потребления выше, — поделился выводами руководитель ВАРПЭ. — Наоборот, в тех регионах, где этот канал продвижения рыбопродукции, условно говоря, монополизирован одним форматом розничной продукции, потребление гораздо ниже».

Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что в большинстве регионов отсутствуют меры поддержки рыбной торговли и предложил сопоставить эту информацию с данными о региональном потреблении. При этом он подчеркнул, что субъекты Федерации должны сами решать, нужны им такие меры господдержки или нет.

«Мы заставлять никого не будем. Но хотя бы чтобы люди знали, что у него с рыбой происходит», — прокомментировал сенатор. Эталонным, по его мнению, можно считать опыт организации рыбных рынков «Москва — на волне», но две московские площадки решить проблему в масштабах страны не в силах. «Насколько нам известно, пока таких примеров в других субъектах РФ нет», — добавил Сергей Митин.

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, не стоит забывать и о таком источнике рыбы и морепродуктов, как импорт. Расчеты союза показывают, что нынешних объемов вылова недостаточно, чтобы обеспечить рост потребления до 28 кг, особенно с учетом поставленной задачи по увеличению выручки от экспорта рыбопродукции. «Без привлечения объемов импортной продукции нам две эти важнейшие задачи одновременно не выполнить», — высказал мнение Александр Панин.

Вопрос в цене

По словам Елены Смирновой, экономические факторы также оказывают существенное влияние на потребление рыбы. В семьях с наименьшими доходами на человека приходится менее 15 кг рыбы в год, тогда как в семьях с высокими доходами этот показатель составляет более 30 кг.

Цена на рыбу является одним из ключевых вопросов, подтвердил Евгений Кац. «Есть поручение ФАС проанализировать всю цепочку и дать конкретные предложения по возможному государственному влиянию на эту цепочку, при которой цена на продукцию от добытчика-производителя зачастую в разы меньше той, которая на рынке или в рознице», — проинформировал представитель Минсельхоза.

По мнению Игоря Зубарева, фокусироваться при таком анализе стоило бы не на цене от рыбака. «Конкретно в себестоимости рыбы, находящейся на полке, затрат, произведенных на ее промысел и доставку на берег, не больше 30–40%. Остальные 60% возникают по дороге. Если разбираться с ценообразованием, то надо разбираться именно с этим сегментом», — заявил сенатор.

Пока же бизнес результатами работы ФАС скорее разочарован. «К сожалению, я видел проект доклада, который ФАС направила в правительство. Опять разбирались полгода. Мы предоставляли данные, открытые абсолютно, по ценообразованию от рыбака в товаропроводящей цепочке дальше и до ритейла. Но в итоге в этом докладе в адрес правительства, который, кстати, вернули обратно на доработку, все те же самые предложения 2018 года и обвинения некой средней части товаропроводящей цепи тезисами типа «серая зона», — рассказал Александр Панин.

По его словам, никаких «серых зон» в товаропроводящей цепочке для рыбы не существует. «У нас почти 3000, если не ошибаюсь, рыбодобывающих предприятий, у нас 2200 рыбоперерабатывающих предприятий и у нас примерно 1800 дистрибьюторских компаний. Конкуренция в каждом сегменте высочайшая. Это рыночные цены, обусловленные рынком», — подчеркнул руководитель Рыбного союза и выразил готовность принять участие в более детальной проработке вопроса ценообразования.

Участники совещания также отметили необходимость приглашения к диалогу представителей других сегментов рыбного рынка — компаний оптовой торговли, розничных сетей, транспортников. Следующее совещание по этой теме Сергей Митин предложил провести не позднее марта.

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