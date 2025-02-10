Россия обновила рекорд по иваси

За прошедший год российские рыбаки добыли почти 580 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), отметили в Федеральном агентстве по рыболовству. Это рекорд за весь постсоветский период.

Сардина-иваси последние десятилетия наращивает численность и биомассу. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии прогнозирует рост добычи этого вида в ближайшие годы.

На 2025 г. рекомендуемый вылов сардины составляет 1,215 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Согласно актуальным данным ВНИРО, увеличение добычи не нанесет вреда запасам.

В ведомстве обратили внимание, что достигать высоких результатов на промысле иваси помогает наука. Специалисты регулярно оценивают состояние запасов и готовят рекомендации для рыбаков.

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