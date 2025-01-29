Рыбе пообещали сохранение льготной перевозки

Минсельхоз продолжит субсидировать железнодорожные перевозки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Мера поддержки распространяется на продукцию из минтая, горбуши и сардины-иваси.

На совещании в Совете Федерации директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац назвал субсидирование вывоза рыбной продукции железнодорожным транспортом из регионов Дальнего Востока в числе мер господдержки по линии министерства, которые решено сохранить. Обсуждение тенденций внутреннего потребления отечественной рыбной продукции было организовано 28 января комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на снижение общероссийского вылова по итогам 2024 г., Минсельхоз не видит проблем с наличием рыбной продукции в достаточном объеме на внутреннем рынке. По наиболее социально значимым видам водных биоресурсов, к которым регулятор относит минтай, сельдь и сардину-иваси, уловы в прошлом году оказались на хорошем уровне.

«Этих ресурсов достаточно, плюс мы видим рост их добычи», — отметил глава профильного департамента. Вопрос, по его словам, есть с доставкой рыбы от районов промысла до территорий, где происходит основное потребление.

«С учетом поручений главы государства, с учетом обращений продолжаться будет финансирование Минсельхозом субсидирования перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы по горбуше, минтаю, иваси», — заявил Евгений Кац. По его словам, это окажет влияние как на доставку и увеличение предложения, так и на цены.

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