Разведение рыбы в квартире обернулось иском для петербуржца

В Санкт-Петербурге суд рассмотрел гражданское дело к горожанину, топившему квартиру своей соседки. Истица указала, что мужчина разводил в жилой комнате рыбу.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело гражданки о возмещении ущерба.

Истица указала, что ее квартиру трижды заливало из квартиры ответчика. Суд установил, что протечки произошли по халатности этого гражданина. Истица указала, что он в жилой комнате установил ванну, в которой разводит рыб. Указанное обстоятельство ответчик не оспаривал, рассказали Fishnews в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

С собственника квартиры в пользу пострадавшей гражданки был взыскан ущерб в размере более 200 тыс. рублей, а также сопряженные с оценкой урона расходы.

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