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В производстве рыбопродукции растет доля глубокой переработки

В производстве рыбопродукции растет доля глубокой переработки

Общий объем производства рыбной продукции в России в 2024 г. снизился, однако увеличился выпуск рыбного филе, консервов, пресервов, обращают внимание в Рыбном союзе.

Аналитический центр Рыбного союза проанализировал данные Росстата об объемах выпуска рыбной продукции за минувший год, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал объединения.

Объем производства рыбной продукции в РФ в 2024 г. снизился на 4% к показателю предыдущего года и составил 4,3 млн тонн.

Производство мороженой рыбы сократилось на 11% — до 2,7 млн тонн.

Основная причина — это падение вылова тихоокеанских лососей в 2,6 раза к уровню прошлого года (до 235 тыс. тонн по данным ВНИРО), указали в отраслевом объединении.

При этом выпуск филе рыбного мороженого вырос на 5% — до 233 тыс. тонн. Производство филе тихоокеанской сельди на судах в прошлом году увеличилось на 70% к аналогичному периоду прошлого года — до 65 тыс. тонн.

Рыбных консервов выпущено на 3% больше, чем годом ранее, — 200 тыс. тонн. В этой категории, по данным экспертов, продолжается восстановительный рост после падения в 2022 г. Ему способствуют высокие показатели добычи мелкой пелагики: в 2024 г. вылов сардины-иваси вырос на 3% к 2023 г. до 554 тыс. тонн, а вылов шпрота поднялся на 1%, до 41 тыс. тонн, указали в Рыбном союзе.

Выпуск рыбных пресервов увеличился на 18% — до 114 тыс. тонн. Такую динамику эксперты связывают в том числе с ростом объемов вылова тихоокеанской сельди на 14% год к году (по итогам 2024 г. добыто 450 тыс. тонн) и сардины-иваси (+3%, 554 тыс. тонн).

Объем производства мороженых ракообразных вырос на 31% и составил 113 тыс. тонн. Положительная динамика выпуска мороженых ракообразных в 2024 г. объясняется увеличением импорта креветок из дружественных стран (Эквадора, Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии) на 15% к 2023 г., до 85 тыс. тонн, и одновременным увеличением российского вылова холодноводных креветок на 15%, до 27 тыс. тонн.

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