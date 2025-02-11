Дело о несуществующих морепродуктах расследуют в Приморье

В Приморском крае полицейские взяли подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. По данным правоохранителей, злоумышленники выманили у иностранца деньги, пообещав большую партию морепродуктов.

Задержаны трое жителей Владивостока. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники договорились с иностранным гражданином о поставке большой партии морепродуктов. Перед заключением сделки его уговорили привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты не выполнили свои обязательства, скрылись и перестали выходить на связь», — рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Оперативники задержали подозреваемых и изъяли у них часть денег, которые, предположительно, были похищены у иностранца.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с третьего взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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