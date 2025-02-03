«Икорному» аферисту из Подмосковья вынесли приговор
В Московской области суд признал виновным в мошенничестве жителя Домодедово, который продал пенсионеру имитированную икру под видом натуральной. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.
Установлено, что фигурант подошел к потерпевшему на улице и предложил купить красную икру по заниженной стоимости. У потенциального покупателя при себе денег не оказалось, тогда продавец пообещал несколько банок в подарок.
«Пожилой человек поддался на уговоры и вместе с новым знакомым вернулся домой. Аферист обманом вынудил мужчину и его жену отдать в качестве платы за товар золотые изделия. Позднее потерпевший обнаружил, что икра является фальсифицированной, и обратился в полицию», — сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Фигуранта задержали в его доме. Изъятое имущество возвратили владельцу, отметила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.
Суд признал фигуранта виновным в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ (мошенничество). Приговор в законную силу не вступил.
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