«Икорному» аферисту из Подмосковья вынесли приговор

В Московской области суд признал виновным в мошенничестве жителя Домодедово, который продал пенсионеру имитированную икру под видом натуральной. По данным правоохранителей, сумма ущерба составила 300 тыс. рублей.

Установлено, что фигурант подошел к потерпевшему на улице и предложил купить красную икру по заниженной стоимости. У потенциального покупателя при себе денег не оказалось, тогда продавец пообещал несколько банок в подарок.

«Пожилой человек поддался на уговоры и вместе с новым знакомым вернулся домой. Аферист обманом вынудил мужчину и его жену отдать в качестве платы за товар золотые изделия. Позднее потерпевший обнаружил, что икра является фальсифицированной, и обратился в полицию», — сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Фигуранта задержали в его доме. Изъятое имущество возвратили владельцу, отметила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Суд признал фигуранта виновным в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ (мошенничество). Приговор в законную силу не вступил.

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