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Специалисты Камчатского филиала ВНИРО исследовали запасы азиатской зубастой корюшки в озере Нерпичьем. Фото пресс-службы института

Корюшковую рыбалку на Камчатке навестили ученые

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО исследовали запасы азиатской зубастой корюшки в озере Нерпичье — одном из крупнейших нагульно-нерестовых водоемов для этого вида в крае.

Нерпичье — солоноватоводное озеро лагунного типа на восточном побережье полуострова в нижнем течении реки Камчатки. В апреле-мае там нерестится корюшка. Именно в зимне-весенний период, когда формируются значительные нагульные скопления, на водоеме ведется массовый подледный любительский лов.

С 17 января по 4 февраля специалисты филиала проводили мониторинг на всей акватории озера, следуя стандартной схеме расположения станций. Комплекс собираемых данных включал средний улов на одного рыбака, а также количество рыбаков-любителей в будни и выходные дни. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, температурные условия в этот период были весьма разнообразны: от -25°С до -1°С, а сила ветра составляла от 3 до 20 м/с.

Самый результативный клев корюшки зафиксировали на озере 20 января, когда улов на одного рыбака составил 134 экземпляра. Минимальный суточный улов отметили 4 февраля — 15 корюшек на человека.

Количество рыболовов, побывавших на Нерпичьем, оценивалось в диапазоне от 50 до 150 человек. Особенно многолюдно было на озере 27 и 28 января, когда визуально было зафиксировано присутствие 135 и 150 рыбаков соответственно.

Суммарный суточный улов корюшки на озере Нерпичье в период наблюдений колебался от 1050 до 5670 экземпляров в сутки, составив в среднем около 3500 экземпляров. По сравнению с прошлым годом этот показатель оказался значительно ниже, подчеркнули во ВНИРО.

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  • Специалисты Камчатского филиала ВНИРО исследовали запасы азиатской зубастой корюшки в озере Нерпичьем. Фото пресс-службы института
  • Работа с уловом. Фото пресс-службы ВНИРО
  • В зимне-весенний период на Нерпичьем ведется массовый любительский лов корюшки. Фото пресс-службы ВНИРО
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