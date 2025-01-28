Рыболовов-любителей Камчатки ждут более сотни участков

В Камчатском крае продолжается работа по организации участков для любительского рыболовства. Сейчас в регионе свыше 100 таких акваторий, где можно ловить не только лососей.

Референт отдела по рыболовству краевого минрыбхоза Камчатского края Павел Буряк обратил внимание: согласно федеральному законодательству, граждане вправе заниматься любительской рыбалкой на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно вне границ, закрепленных за пользователями рыболовных участков. Исключение — добыча водных биоресурсов, промысел которых ограничен правилами рыболовства. К таким ВБР, например, относятся тихоокеанские лососи, легальный любительский лов которых на Камчатке ведется только на лицензионных участках по путевкам.

На сегодняшний день в крае организовано 116 участков для любительского рыболовства, рассказал Павел Буряк. Он добавил, что на этих участках по путевкам можно ловить не только лососей, но также крабов, минтая, палтусов, треску, терпугов, корюшку и гольцов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, в 2024 г. для любительского рыболовства на камчатских участках было выделено более 1,1 тыс. тонн водных биоресурсов.

При предъявлении паспорта с местной пропиской предоставляется скидка на приобретение лицензии. Оформить путевку можно в том числе на региональном портале госуслуг.

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