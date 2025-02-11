ФАС представила новый законопроект о контроле иностранного участия

Федеральная антимонопольная служба предложила расширить список видов деятельности в рыбной отрасли, на которые распространяется особое регулирование по закону о контроле иностранных инвестиций.

Проект поправок в закон об иностранных инвестициях в стратегические отрасли и другие законодательные акты размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ФАС выступает за то, чтобы к стратегическим для безопасности государства видам деятельности по федеральному закону от 29 апреля 2008 г. № 57 были отнесены не только рыболовство, но и «приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка водных биологических ресурсов, производство рыбной продукции, аквакультура (рыбоводство), осуществляемые хозяйствующими субъектами, в том числе не имеющими прав на добычу (вылов) водных биоресурсов».

Напомним, что иностранные инвестиции в стратегические отрасли контролируются особым образом. Разработчики поправок обращают внимание, что российское законодательство предусматривает ограничения для зарубежных инвесторов в сфере добычи водных биоресурсов. Однако вопросы, связанные с контролем иностранных инвесторов над другими видами деятельности в сфере рыболовства, не урегулированы, считают в ФАС.

Между тем, говорится в пояснительной записке к законопроекту, антимонопольная служба сталкивалась со случаями установления контроля иностранных инвесторов над российскими рыбодобытчиками через создание зависимости «в процессе приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выбора покупателей и продажи рыбопродукции».

Отметим, что ранее в законе использовалась формулировка «добыча водных биоресурсов», однако в 2022 г. она была заменена на «рыболовство».

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