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Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный унифицировать процедуру торгов в разных сферах

Торги в разных отраслях собираются привести к единому знаменателю

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный унифицировать процедуру торгов в разных сферах. Инициатива распространяется в том числе на предоставление прав на добычу и распределение участков для аквакультуры.

На рассмотрение Госдумы поступил разработанный ФАС проект закона «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ подготовлен для введения единого порядка проведения процедур торгов и участия в них предпринимателей, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас правила отраслевых торгов разнородны, в том числе в вопросах, не имеющих отраслевой специфики. Кроме того, те или иные торги урегулированы в разной степени. Это усложняет процедуры, приводит к низкому уровню конкуренции и уменьшению поступлений в бюджет, указали разработчики инициативы.

Для унификации предлагается дополнить закон о защите конкуренции новой статьей — об общих требованиях к организации и проведению торгов. Также изменения планируется внести в законы, регулирующие отношения в разных сферах, — по участкам недр, земельным, лесным участкам, водопользованию и т.д.

Разработанный антимонопольным ведомством законопроект уточняет, что торги в этом случае проводятся с учетом требований новой статьи закона о защите конкуренции.

Поправки предложены и в федеральные законы о рыболовстве и об аквакультуре. Аукционы по заключению договоров на доли квот вылова, договоров пользования водными биоресурсами, договоров пользования рыболовными участками будут проводиться в установленном правительством порядке с учетом общих требований новой статьи закона о защите конкуренции. Это же касается и распределения долей квот вылова крабов в инвестиционных целях, а также распределения рыбоводных участков.

Единый порядок торгов не будет касаться работы концессий или государственно-частного партнерства и сохранит для предпринимателей существующий механизм защиты имущественных прав и сделанных инвестиций, отметили в пресс-службе правительства.

Как заявили в ФАС, принятие документа позволит повысить уровень конкуренции на торгах путем повышения доступности, открытости объектов для покупателей, снизит издержки участников в связи с переводом торгов в электронную форму, закрепит обязанность предоставления информации о заключенном договоре в ГИС «Торги».

В случае принятия новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Напомним, что в рыбной отрасли аукционы по продаже долей квот вылова, заключению договоров пользования водными биоресурсами и договоров на рыболовные участки с осени 2024 г. переведены в электронный формат. Ранее такая форма была использована и при организации торгов по продаже долей квот добычи крабов в инвестиционных целях.

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НазадМетки: ФАСаквакультуракрабправительство
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