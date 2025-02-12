Зимний промысел принес более полумиллиона тонн

Вылов российских рыбаков во всех районах Мирового океана превысил 550 тыс. тонн. Положительная динамика наблюдается на промысле в Балтийском море и на Каспии.

По данным отраслевой системы мониторинга,российские пользователи выловили более 554 тыс. тонн водных биоресурсов. В ключевом Дальневосточном бассейне добыто 491,6 тыс. тонн. Вылов минтая составил 333,2 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 116,2 тыс. тонн (на 10,3 тыс. тонн выше уровня 2024 г.), трески — 16,7 тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбаки освоили 26,4 тыс. тонн, в том числе 19,3 тыс. тонн трески и 3,8 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне зимний промысел развивается со значительным опережением прошлогоднего графика. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в водах Балтики добыто 9,7 тыс. тонн рыбы (на 63,1% выше уровня 2024 г.). Растут уловы как шпрота (кильки) — 5,7 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн), так и балтийской сельди (салаки) — 3,8 тыс. тонн (+1,5 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов составил 6,2 тыс. тонн, включая 5,5 тыс. тонн хамсы.

На промысле кильки в Волжско-Каспийском бассейне предприятия выловили 7,9 тыс. тонн (на 1,8 тыс. тонн больше, чем годом ранее).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана на счету российского флота более 12,4 тыс. тонн водных биоресурсов (на 42,9% выше уровня 2024 г.).

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