На Чукотке определились с принципами добычи корюшки и гольцов

Комиссия по анадромным в Чукотском автономном округе установила объемы добычи и сроки вылова азиатской зубастой корюшки и гольцов. Определены принципы для промышленного лова, традиционного рыболовства и организации любительской рыбалки.

Возможный вылов на 2025 г. в Чукотской зоне составляет 17 тонн корюшки и 100 тонн гольцов, в Чукотское море — 4,75 тонны корюшки и 75 тонны гольцов, в Западно-Беринговоморской зоне — 156,7 тонны корюшки и 109,8 тонны гольцов, в Восточно-Сибирском море — 13,65 тонны корюшки и 73 тонны гольцов.

Комиссия установила объемы для традиционного рыболовства общин коренных малочисленных народов Севера — 0,7 тонны гольцов и 1,8 тонны корюшки в Западно-Беринговоморской зоне, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания комиссии. Для промышленного рыболовства предприятию выделено 48 тонн корюшки и 10 тонн гольцов в Западно-Беринговоморской зоне. Определены также объемы для представителей КМНС.

Лов корюшки допускается за исключением периода нереста с 15 мая по 30 июня, добыча гольцов — без ограничений по срокам.

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