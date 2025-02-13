Сахалинские рыболовы вновь поплавали на льдине

В Корсаковском районе Сахалинской области прошла очередная спасательная операция. МЧС и волонтеры эвакуировали с оторвавшейся льдины более сотни рыбаков-любителей.

Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение: от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 м и удалением от берега 2,5 км. По предварительной информации, на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления министерства, со льда эвакуировали 139 человек: спасательным вертолетом России — 44 человека, лодками МЧС России — 32 человека, лодками волонтеров — 63 человека. Остальные выбрались на берег самостоятельно.

Всего в спасательной операции участвовали 31 человек и 17 единиц техники. Из них от МЧС России 17 человек и 8 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

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