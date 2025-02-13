Бивни моржа не дали вывезти в Поднебесную

В Забайкальском крае таможенники пресекли контрабанду четырех бивней моржа. Иностранец пытался провезти в Китай почти 3 кг дериватов под видом древесины.

Нарушитель следовал в Поднебесную через пункт пропуска «Забайкальск», сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС России.

«Дериваты в скотче мужчина назвал «деревянными брусками» и пояснил, что приобрел их в поселке Забайкальск и планировал изготовить из этого сырья палочки для еды», — рассказали в таможенной службе. Также, по словам иностранца, он не знал, что товар ограничен к вывозу, поэтому не оформил нужные документы.

Специалисты подтвердили, что изъятое — необработанные фрагменты бивней моржа. Некоторые виды этих животных занесены в Красную книгу РФ, однако экспертам не удалось точно установить подвид из-за недостаточности идентификационных признаков.

Возбуждено два дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на вывоз товаров).

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