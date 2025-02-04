Дело о «почтовом» трепанге завершилось штрафом

В Приморском крае суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде трепанга стоимостью более 1,2 млн рублей. Партию весом 30,9 кг пытались переслать в Китай в почтовых отправлениях.

Коробки с варено-сушеным трепангом обнаружили сотрудники Сибирской оперативной таможни на почтовых таможенных постах в Новосибирске и Казани. Отправителем посылок оказался житель из Находки, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

Расследование продолжили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Как установили оперативники, коробки с ценным биоресурсом приморец отправлял по просьбе иностранной гражданки, постоянно проживающей в России. По словам мужчины, он не знал, что находится в коробках.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).

После окончания расследования материалы уголовного дела направили в Находкинский городской суд. При решении вопроса о наказании обвиняемой — иностранной гражданки — учтены ее признательные показания, активное способствование расследованию преступления, а также благотворительная помощь социальному учреждению. Уголовное дело было прекращено. Женщине назначен штраф в размере 470 тыс. рублей.

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