Сергей Несветов: Для нас важен российский рынок

Хотя краб остается по большей части экспортно ориентированным товаром, рыбаков интересует и российский рынок. По словам исполнительного директора СЗРК Сергея Несветова, за последние три года продажи краба внутри страны выросли в несколько раз.

После потери традиционных экспортных рынков для крабовой продукции предприятия Северного бассейна стали активно искать новые направления сбыта, причем не только за рубежом, но и внутри страны. Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК) начал осваивать эту нишу еще раньше — по итогам 2024 г. поставки на российский рынок составили около 1600 тонн секций мороженого краба.

«Мы очень давно этим занимаемся, больше десяти лет. Объемы, которые мы продавали на российском рынке, за это время неоднократно менялись, ведь на динамику продаж краба влияет очень много факторов, — рассказал в интервью Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. — Но вне зависимости от того, как чувствовал себя российский рынок, мы все равно считали важным присутствовать на нем — это была наша принципиальная позиция. И она не изменилась: мы этот рынок знаем, ценим и покидать не собираемся».

Емкость российского рынка его участники оценивают на уровне 3–4 тыс. тонн краба, правда, с уточнением, что цифры приблизительные, поскольку кроме легальных уловов в продаже присутствует и браконьерский краб.

«С учетом того, что даже законопослушные рыбопромышленники добывают в разы больше краба, чем способен поглотить внутренний рынок, уровень конкуренции довольно высокий. С внешними рынками существуют проблемы, поэтому российский рынок для многих является интересным», — отметил Сергей Несветов.

По его словам, культура потребления краба у российских потребителей пока не сложилась, что сказывается на розничных продажах. Совсем другая ситуация в сегменте HoReCa, где с крабом работают профессиональные повара.

«Мы стараемся делать продукты и для массового потребителя, и для более высокого ценового сегмента. При этом во всех сегментах надо работать на опережение, — высказал мнение представитель СЗРК. — Если ты прекращаешь этим заниматься, прекращаешь поддерживать продажи общением с сетями, маркетинговыми акциями, промомероприятиями и прочими активностями, то через некоторое время начинаешь замечать, что продажи идут вниз. К сожалению, это не тот продукт, который сам себя продает».

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